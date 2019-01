Ogromny wstrząs w kopalni Rudna. W rejonie byli pracownicy

Do silnego wstrząsu doszło we wtorek 29 stycznia 2019 roku w należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach. Jak podaje portal RMF 24, ze wstępnych ustaleń wynika, że w rejonie, w którym miał miejsce wstrząs pracowali górnicy z drugiej zmiany. Wciąż nie ma potwierdzonych informacji dotyczących tego, ile osób znajduje się pod ziemią. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że przebywać w rejonie zagrożenia mogło około 30 górników. Siłę wstrząsu określono „na siódemkę” w dziesięciostopniowej skali.

Prowadzona jest akcja wyprowadzania górników z kopalni. Na miejscu znajdują się dwa zespoły Ratownictwa Medycznego. Około godziny 16.00 pojawił się także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przez ratowników z kopalni został wyprowadzony poszkodowany górnik. Został przetransportowany do szpitala. Z nieoficjalnych ustaleń RMF24 wynika, że wciąż pod ziemią jest kilku lekko rannych górników, którzy czekają na ewakuację.