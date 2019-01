O. Rydzyk poręczył za Bartłomieja M.? Macierewicz komentuje zarzuty dla byłego rzecznika

– Nieprawidłowości musza być ścigane. To nie podlega dyskusji. Jest oczywiście pytanie na ile CBA i służby ścigające podjęła słuszne zatrzymania personalne – skomentował w programie #ZapytajMacierewicza na antenie Telewizji Republika były szef MON. – Wiele osób mówiło mi, że zna Bartłomieja M. i trudno im wyobrazić sobie, aby był on nieuczciwy. Rozmawiałem w tej sprawie m. in. z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, który za niego poręczył – dodał polityk PiS. Macierewicz zapewnił, że w trakcie jego współpracy z M., „z pewnością był on uczciwym człowiekiem” .

Zarzuty dla Bartłomieja M.

Zarzuty, które usłyszeli Bartłomiej M. i Mariusz Antoni K., dotyczą niegospodarności w Polskiej Grupie Zbrojenionwej. Przypomnijmy, w poniedziałek 28 stycznia funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali sześć osób, w tym byłego rzecznika MON Bartłomieja M. oraz byłego posła PiS Mariusza Antoniego K. Ponadto w ręce CBA wpadł także przyjaciel Bartłomieja M. – Radosław O., który był członkiem zarządu PGZ oraz jedna z urzędniczek i dwóch byłych dyrektorów spółki. Według TVP Info sprawa dotyczy okresu, w którym Antoni Macierewicza stał na czele Ministerstwa Obrony Narodowej. Polityk PiS miał nie wiedzieć o tym, że jego współpracownik powoływał się na swoje wpływy w ministerstwie, by czerpać z tego osobiste korzyści.

Ustalenia CBA

CBA wydało w poniedziałek komunikat, w którym podało, że wszyscy zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu. W związku z zatrzymaniami funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania ponad 30 lokalizacji. „Śledztwo, prowadzone na podstawie materiałów własnych CBA, dotyczy niegospodarności, powoływania się na wpływy oraz fałszowania dokumentów przy okazji zawierania umów przez spółkę PGZ S.A. W ocenie śledczych doszło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości i sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej” – podano w komunikacie.

Czytaj także:

Były rzecznik MON Bartłomiej M. oraz były poseł Mariusz Antoni K. usłyszeli zarzuty