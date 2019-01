„Gińcie lizod..cy Platformy”. Z biur PSL ewakuowano kilkaset osób

Do co najmniej trzech Polskiego Stronnictwa Ludowego dotarły we wtorek 29 stycznia niepokojące listy. Za pośrednictwem maila ostrzegano o podłożeniu ładunku wybuchowego i życzono politykom śmierci.

„W waszym biurze wybuchnie bomba o 13! Gińcie lizod..cy Platformy” – mail o takiej treści dotarł do centrali PSL Podkarpacie we wtorek o 10:23. Skan tej korespondencji opublikował na swoim koncie na Facebooku poseł Mieczysław Kasprzak, były wiceminister gospodarki. Po odczytaniu tej wiadomości z biura w Rzeszowie ewakuowano około 190 osób, a budynek przeszukali strażacy i policjanci. Sprowadzono także specjalnie przeszkolonego psa, zajmującego się wyszukiwaniem materiałów wybuchowych. Ze względów bezpieczeństwa przeprowadzono też ewakuację w centrali partii w Warszawie. Zamknięto ulicę Piękną w pobliżu siedziby ludowców i wyprowadzono ludzi. W okolicę przyjechały karetki pogotowia, straż pożarna i wozy policyjne. Trzecim ewakuowanym miejscem było biuro poselskie w Grójcu, należące do Mirosława Maliszewskiego z PSL. Z zagrożonego budynku wyprowadzono około 30 osób. Według informacji przekazanych Faktowi24 przez policję, wiadomości o bombach otrzymali wszyscy posłowie PSL.