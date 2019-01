Dulkiewicz po rozmowach w ministerstwie kultury: Nie dopuścimy do przejęcia ECS

W październiku ubiegłego roku ministerstwo podjęło decyzję o zmniejszeniu dotacji na działanie ECS o 3 miliony złotych. Wcześniej wynosiła ona 7 milionów. W spotkaniu udział wzięli minister kultury Piotr Gliński, wiceminister kultury Jarosław Sellin i pełniąca obowiązki prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

– Rozmawialiśmy o przyszłości tej instytucji i sposobie jej finansowania. Wszyscy uważamy, że jest to bardzo ważna instytucja. Wszyscy mamy dobrą wolę z dalszym funkcjonowaniem tej instytucji. Będziemy szukać kompromisów i rozwiązań, które spowodują, że będzie mogła ona spokojnie i stabilnie funkcjonować – powiedział po spotkaniu Jarosław Sellin.

– Nie ukrywam, że propozycje złożone przez pana premiera i pana ministra są twarde, trudne. To jest dla mnie szalenie trudne. Ja bym bardzo nie chciała, żeby ta instytucja została przejęta przez ministerstwo kultury tak jak to się stało z Muzeum II Wojny Światowej i na pewno do tego nie dopuścimy – dodała Aleksandra Dulkiewicz.

