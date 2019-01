Brexit jednak w marcu? Parlament nie zgodził się na jego opóźnienie

Poprawka złożona przez Yvette Cooper miała za cel zmuszenie rządu do opóźnienia wyznaczonego na marzec terminu „rozwodu” Zjednoczonego Królestwa z Unią. Poprawka dawała możliwość opóźnienia wyjścia z Unii Europejskiej nawet do dziewięciu miesięcy, jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia do 26 lutego. W środowym głosowaniu poparło ją 298 posłów, a przeciwko zagłosowało 321. Premier Theresa May wcześniej ostro skrytykowała tę propozycję, określając ją mianem „chybionej” .

Przypomnijmy, że zgodnie z założeniami Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską już 29 marca. Sytuacja jest jednak patowa, ponieważ parlament w głosowaniu 15 stycznia odrzucił propozycję wypracowaną przez rząd Theresy May i przedstawicieli UE. Premier przedstawiła więc tzw. plan B. Theresa May powiedziała, że uważa, że przeprowadzenie drugiego referendum dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, wywołałoby szereg problemów.

– Naszym obowiązkiem jest realizacja decyzji, która już została podjęta. Obawiam się, że ponowne przeprowadzenie referendum mogłoby wywołać trudną sytuację – powiedziała Theresa May. Dodała, że mogłoby także zaszkodzić „spójności społecznej oraz podkopać wiarę w demokrację”.

