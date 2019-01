Fikcyjne faktury VAT na co najmniej 3 mln zł. CBA zatrzymało pięć osób

Funkcjonariusze rzeszowskiej delegatury CBA zatrzymali pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmujących się przestępczością gospodarczą, w tym m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw. „pustych faktur”. Tym razem są to przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w okolicach Jarosławia i Przemyśla. Materiał dowodowy zebrany dotychczas w sprawie wskazuje, że suma nierzetelnych faktur VAT wynosi co najmniej 3 mln zł.

Ujawniony proceder polegał m.in. na utworzeniu łańcuszka powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi pozornie świadczącymi sobie wzajemnie różnego rodzaju usługi, których w rzeczywistości nie wykonywali. Wystawione faktury dotyczyły głównie usług transportowych i doradztwa podatkowego.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszą zarzuty. Tam również zostanie przekazany zgromadzony w trakcie czynności materiał dowodowy.

Są to kolejne zatrzymania w tej sprawie. Jak informowaliśmy w grudniu 2018 r. podkarpaccy agenci zatrzymali już pięć osób.

Postępowanie jest rozwojowe. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

Czytaj także:

Polski trener odrzucił lukratywną ofertę. Woli za darmo pomagać naszym zawodnikomCzytaj także:

Taśmy Kaczyńskiego. Prezes PiS spotkał się z Geraldem Birgfellnerem 20 razyCzytaj także:

Wstrząs w kopalni Rudna. Trwają poszukiwania górnika