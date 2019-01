But na plaży. Nowe informacje ws. zaginionego Polaka

30-letni Michał Krówczyński to nauczyciel z II LO im. Sobieskiego w Krakowie i doktorant Politechniki Krakowskiej. W Stanach Zjednoczonych spędzał ferie zimowe. Od tamtego wyjazdu rodzina i przyjaciele nie mają z nim żadnego kontaktu. Nie stawił się na lot powrotny do Polski, na który wykupił bilet. Jak dowiadujemy się z krótkiego komunikatu na profilu Zaginieni przed laty, Michał Krówczyński „17 stycznia 2019 roku miał wracać do domu, około godziny 11 wyszedł z hotelu zostawiając rzeczy i powiedział, że po nie wróci później (przed odlotem), od tego czasu nie było z nim kontaktu”.

Nowe informacje w sprawie

W poszukiwania Krówczyńskiego zaangażował się między innymi Polak – Bogdan Cichocki. Mężczyzna znalazł dezodorant na skalistej plaży w parku Calumet w USA. Cichocki poinformował, że na pustym opakowaniu znajdowały się polskie napisy. Gdy kontynuował poszukiwania zaginionego, odnalazł kolejną rzecz – brązowy but marki Tommy Hilfiger. Jak podaje portal 10news.com, jest bardzo podobny do pary, którą kupił Krówczyński kilka dni przed zniknięciem. – Wolałbym nie znaleźć tego buta – powiedział Cichocki. – To może być znak, że stało się coś złego – dodał.

Michał Krówczyński ma brązowe oczy, włosy ciemny blond. Do znaków szczególnych można zaliczyć jego aparat ortodontyczny. Informacje na temat zaginionego można zgłaszać na Facebooku na profilu Zaginieni przed laty oraz oczywiście na policji pod nr tel. 112 i 997.

Czytaj także:

Zaginął nauczyciel z Polski. Ostatnio widziano go w San Diego