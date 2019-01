Rodzina Pawła Adamowicza spotkała się z szefem PE. „Nie możemy pozwolić na tak tragiczne w skutkach akty agresji”

W spotkaniu z szefem Parlamentu Europejskiego, które odbyło się w Brukseli wzięła udział żona Pawła Adamowicza Magdalena, córka Antonina oraz brat byłego prezydenta Gdańska Piotr Adamowicz. Na spotkaniu pojawił się także europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski. – Najbliższa rodzina Pawła Adamowicza jest dzisiaj z nami, w samym sercu Europy. My, Europejczycy, nie możemy pozwolić na tak tragiczne w skutkach akty agresji i przemocy. Musimy być zjednoczeni i konsekwentni w walce przeciwko zamachom na fundamenty europejskiego społeczeństwa – powiedział Antonio Tajani.

Magdalena Adamowicz pojawiła się także na posiedzeniu grupy Europejskiej Partii Ludowej w skład której wchodzą m.in 73 partie członkowskie z 39 krajów, kilkunastu szefów państw i rządów Unii Europejskiej, 13 członków Komisji Europejskiej. Żona byłego prezydenta Gdańska apelowała o budowę Europy, która będzie solidarna i wolna od nienawiści. – Paweł był katolikiem, był chrześcijaninem, dla którego każdy człowiek był ważny. Bez względu na płeć, wiek, pochodzenie, wyznanie, orientację czy tożsamość płciową. Atak na Pawła to atak na wszystkie wartości, które wyznawał i na których konsekwentnie od lat budował siłę Gdańska, samorządu i wspólnoty. Chcę prosić o to, byśmy pamiętali o mocy słowa i odpowiedzialności za drugiego człowieka. A także o to, byśmy nie ustawali w wysiłku tworzenia Europy solidarnej i wolnej od nienawiści – podkreśliła.

Atak na prezydenta Gdańska

Do ataku na Pawła Adamowicza doszło na scenie zorganizowanej na Targu Węglowym w Gdańsku, tuż po godzinie 20.00 podczas „Światełka do nieba”. Napastnik wbiegł na platformę i trzykrotnie ugodził polityka 14,5-centymetrowym nożem. Po ataku mężczyzna wykrzykiwał do mikrofonu, że siedział w więzieniu za rządów Platformy Obywatelskiej, podał też swoje nazwisko. Chwilę później został obezwładniony i zatrzymany. Prezydent Gdańska był reanimowany już na scenie, następnie rozpoczęła się operacja polityka. W poniedziałek 14 stycznia po południu lekarze z Centrum Medycyny Inwazyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego poinformowali o śmierci Pawła Adamowicza. W sobotę 19 stycznia prezydent Gdańska został pochowany w Bazylice Mariackiej.