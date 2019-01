EBC krytycznie o projektach w sprawie płac w NBP

EBC twierdzi, że planowane zmiany w sprawie płac w NBP są niezgodne z zasadą niezależności finansowej. „Zawarte w projektach legislacyjnych zmiany prowadzące do obniżenia wynagrodzeń są niezgodne z zasadą niezależności finansowej, jeśli negatywnie wpłyną na zdolność NBP do zatrudniania i zatrzymywania pracowników w celu niezależnego wykonywania zadań nałożonych na NBP w Traktacie i Statucie ESBC (Europejskiego Systemu Banków Centralnych)" – napisano.

Europejski Bank Centralny poinformował, że ustawodawca nie wziął pod uwagę pewnych aspektów. „EBC zauważa, że uzasadnienia projektów ustaw nie analizują tej kwestii, w tym wpływu potencjalnego obniżenia wynagrodzeń na zdolność NBP do zatrudniania i zatrzymywania niezbędnych pracowników. Aby projekt ustawy był zgodny z zasadą niezależności finansowej, powinien on uwzględniać mechanizm współpracy z NBP na wypadek, gdyby NBP uznał, że zachodzi konieczność wprowadzenia wyjątku od ustawowego ograniczenia wysokości wynagrodzeń. Taki wyjątek powinien być zatem ustalany w ramach ścisłej i skutecznej współpracy z NBP, z należytym uwzględnieniem jego stanowiska, w celu zapewnienia NBP nieprzerwanej możliwości niezależnego wykonywania jego zadań. Zmiany prowadzące do obniżenia wynagrodzeń pracowników KBC (Krajowy Bank Centralny) nie powinny zakłócać uprawnień do zarządzania przez KBC jego własnymi środkami finansowymi, w tym funduszami pochodzącymi z obniżenia wypłacanych przez ten KBC wynagrodzeń" – napisano.

Wynagrodzenia i oświadczenia majątkowe

Jak podaje portal tvn24.pl, zgodnie z projektem złożonym przez PiS wysokość pensji prezesa i wiceprezesów NBP powinna być ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Przez Zarząd NBP w drodze uchwały ustalane zaś powinny być wynagrodzenia pracowników NBP. Co więcej, dane dotyczące wysokości wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze, a także prezesa, wiceprezesów oraz członków zarządu NBP mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. To samo dotyczy uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników tej instytucji.

Projekt ustawy zakłada również, że w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, zostaną opublikowane uchwały zarządu NBP w sprawie zasad wynagradzania pracowników NBP z lat 1995-2018. Ustawa ze zmianami wprowadzonymi przez PiS zakłada, że członkowie zarządu NBP oraz pracownicy NBP zajmujący stanowiska dyrektorskie lub równorzędne ze względu na płace dla dyrektora departamentu lub zastępcy dyrektora będą musieli składać oświadczenia majątkowe.

Inne projekty

Jak podaje tvn24.pl, projekt zaproponowany przez PO-KO zakłada „wprowadzenie ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne poprzez dodanie do katalogu osób obowiązanych do składnia oświadczeń majątkowych członków zarządu NBP oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska w NBP”. Projekt posłów ruchu Kukiz’15 proponuje odebranie zarządowi NBP sprawowania kontroli nad wysokością i zasadami wynagrodzeń w banku. Miałby zajmować się tą kwestią Sejm.

