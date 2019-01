Nowoczesna chce, żeby PKW skontrolowała finanse PiS-u. Beata Mazurek komentuje

We wtorek „GW” opublikowała stenogram rozmowy między Jarosławem Kaczyńskim a austriackim biznesmenem Geraldem Birgfellnerem i dwiema innymi osobami. Dyskusja dotyczyła planów budowy w Warszawie biurowca finansowanego z kredytu ok. 1,3 mld złotych, na co miała zostać wzięta pożyczka w Pekao SA. Za inwestycją stała powiązana z PiS spółka Srebrna, ale plany zostały pokrzyżowane m.in. przez brak zgody władz stolicy i zainteresowanie działaczy miejskich, głównie Jana Śpiewaka.

Nowoczesna chce kontroli PiS-u

W związku z publikacją tzw. taśm Kaczyńskiego Nowoczesna złożyła do PKW wniosek o wszczęcie kontroli wobec PiS „pod kątem niezgodnego z ustawą o partiach politycznych finansowania partii politycznej” . „Z nagrania ujawnionego przez Gazetę Wyborczą jednoznacznie wynika, że prezes PiS Jarosław Kaczyński prowadził negocjacje i podejmował decyzje dotyczące inwestycji wartych ponad miliard złotych, które przyniosłyby dodatkowe źródła dochodów znacznej wielkości jego partii politycznej. Nie ulega wątpliwości, że to prezes PiS, a nie oficjalne władze spółki, kontrolują majątek Srebrnej” – twierdzi w uzasadnieniu Nowoczesna.W liście do PKW podkreślono, że partie polityczne nie mogą prowadzić działalności gospodarczej, a zdaniem przedstawicieli Nowoczesnej nagrania z „GW” „uprawdopodabniają, że PiS jest uwikłany w przedsięwzięcia biznesowe poprzez zależne spółki” .

Co na to rzecznik PiS?

„Z rzekomej bomby zrobił się niewypał i teraz opozycja musi histerycznie szukać innego paliwa politycznego. Tak należy czytać wnioski do prokuratury i CBA dotyczące Jarosława Kaczyńskiego. Medialny teatr tym bardziej, że oświadczenia majątkowe są badane zarówno przez właściwy US jak i posłów opozycji” – stwierdziła Beata Mazurek. Rzeczniczka PiS dodała, że uwag do oświadczeń majątkowych prezesa PiS nikt nie zgłaszał. „W nich jest informacja, że Jarosław Kaczyński jest Przewodniczącym Fundacji od 1997r. Poseł na ma prawo zasiadania w fundacji i wykonywania zadań w związku z funkcją którą pełni. Fundacja nigdy nie wspierała PiS” – napisała Mazurek na Twitterze.