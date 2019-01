Projekt o 1,26 mld zł dla TVP i Polskiego Radia trafił do komisji

Sejm nie zgodził się na odrzucenie projektu dotyczącego tzw. rekompensaty dla mediów publicznych, o co wnioskowały kluby PO-KO, Nowoczesna oraz PSL-UED. Skierowany on został do Komisji Kultury i Środków Przekazu.