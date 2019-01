Nowoczesna zaprezentowała nowy spot. „Prawo do życia w lepszej Polsce”

Premierę spotu poprzedziła konferencja prasowa Nowoczesnej. Zapowiedziano podczas niej, że przekaz w nagraniu będzie dotyczył różnych wolności. – W Nowoczesnej wierzymy, że każda Polka i każdy Polak mają prawo do życia w lepszej Polsce, mają prawo do wolności osobistej, wolności gospodarczej, prawo do Europy – powiedziała Katarzyna Lubnauer cytowana przez portal 300polityka.pl.

„Mamy prawo do świeckiego państwa”

Szefowa partii mówiła także o prawie do świeckiego państwa. – Mamy prawo do świeckiego państwa, państwa, które jest neutralne światopoglądowo, państwa, w którym żaden kościół nie kontroluje rządu, w którym żaden duchowny nie dyktuje ministrom ustaw ani nie dominuje uroczystości publicznych – podkreśliła Lubnauer.

O prawie do wolności gospodarczej mówił Paweł Pudłowski. – Chcemy się bogacić. Mamy prawo do godnej pracy i europejskiej płacy. Mamy prawo do państwa, które chce nam ułatwić życie, zamiast rzucać kłody pod nogi – powiedział przewodniczący klubu poselskiego Nowoczesna. Dodał, że jego ugrupowanie postuluje zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 15 tys. zł.

Jedną z bohaterek spotu jest Monika Rosa. Posłanka podczas konferencji prasowej mówiła o prawach kobiet. – Nie możemy też dalej milczeć o prawach kobiet, o prawie do decydowaniu sobie. „Czarne protesty” powstrzymały barbarzyńską propozycję PiS-u, ale dziś musimy zrobić kolejny krok – stwierdziła Rosa.