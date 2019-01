Ewa Kopacz przedstawiła odważną teorię: Ludzie rzucali kamieniami w dinozaury

Ewa Kopacz pojawiła się w programie „Fakt Opinie”. Była tam pytana m.in. o zatrzymanie byłego rzecznika MON Bartłomieja M. oraz o taśmy Jarosława Kaczyńskiego opublikowane przez „Gazetę Wyborczą”. Uwagę internautów przykuł szczególnie jeden z komentarzy byłej premier. – Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. Wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli strzelb i nowoczesnej broni, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. Wiadomo, że od jednego rzucenia na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać – powiedziała Kopacz.

Niecodzienne porównanie wywołało falę komentarzy. Użytkownicy Twittera przypominają, że dinozaury żyły o wiele wcześniej niż przodkowie współczesnego człowieka. „Dinozaury, według założeń ewolucjonistycznych, wyginęły kilkadziesiąt milionów lat przed pojawieniem się człowieka na Ziemi, dlatego nikt z ludzi nie mógł oglądać ich żywych” – napisał jeden z komentujących nagranie z udziałem Kopacz. „Myślałem, że rzucali w nie butelkami z naftaliną” – napisał ktoś inny. Drugi z komentarzy nawiązuje do weekendowej wypowiedzi byłej premier.

„Czuć od Was naftaliną”

Konwencja „Kobieta, Polska, Europa" zorganizowana przez Koalicję Obywatelską była jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych soboty. Na scenie pojawiła się m.in. Ewa Kopacz. – My, polskie kobiety mówimy: równość w kompetencjach, równość w odpowiedzialności, równe traktowanie. Mamy prawo decydować czy chcemy urodzić dziecko i czy z tym dzieckiem chcemy zostać dłużej w domu niż przewiduje to nasz urlop macierzyński – mówiła była premier.

Uwagę internautów zwróciły słowa Kopacz skierowane do partii rządzącej. – Mówimy PiS-owi: jesteście nieaktualni, czuć od Was naftaliną. Nauczcie się żyć w Europie! – powiedziała była premier. W odpowiedzi użytkownicy Twittera zaczęli publikować zdjęcia swoich perfum, oznaczając je hashtagiem #naftalina. I tak w mediach społecznościowych znalazły się fotografie perfum używanych nie tylko przez panie, ale także przez panów i dzieci. Nie zabrakło również zdjęć tradycyjnego... mydła.

