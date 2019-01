Nowaczyk: Kamiński był tak pijany, że chodził na czworaka i całował się z psem

Robert Nowaczyk został nazwany przez media „rekinem reprywatyzacji”. O prawniku specjalizującym się w odzyskiwaniu warszawskich nieruchomości głośno stało się za sprawą afery reprywatyzacyjnej. Teraz stanął przed komisją, której przewodniczy Patryk Jaki. Świadek mówił m.in. o nieruchomości przy ulicy Srebrnej 16, przy której miały powstać dwa wieżowce biurowca spółki Srebrna.

Dochody w zamian za opiekę CBA?

Podczas przesłuchania pojawiał się wątek Jakuba R., czyli byłego wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami, który odpowiadał za przygotowywanie i podpisywanie decyzji zwrotowych. – Jak R. mi opowiadał, to głównym celem rekomendacji i celem, żeby R. był w tym urzędzie, było załatwienie Srebrnej 16 – powiedział Nowaczyk cytowany przez Onet. – Problem Srebrnej 16 polega na tym, że tam są otwarte roszczenia reprywatyzacyjne i dopóki te roszczenia reprywatyzacyjne nie będą zamknięte, to nie ma prawnej możliwości, żeby ktokolwiek na tym coś wybudował, dostać kredyt etc. – dodał.