Studentka z Krakowa zbudowała robota z „Gwiezdnych wojen”. Poznajcie kosmiczną inżynier AGH

„Budowa robota mobilnego BB-8 oraz implementacja oprogramowania sterującego” – tak brzmi tytuł pracy inżynierskiej, obronionej przez Weronikę Muszyńską na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studentka Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej tytuł inżyniera zapewniła sobie, prezentując kolejne etapy tworzenia małego prototypu oraz finalnej wersji robota, który jest odwzorowaniem filmowego BB-8 w skali 1:1.

Co ważne, robot ten nie tylko prezentuje się imponująco, ale jest też sterowalny z poziomu smartfona. Zdolna studentka sama zaprogramowała aplikację, która pozwala jej kontrolować swoje dzieło. Jak podkreślał jej promotor dr Piotr Kustra, Weronika sama zbudowała kulistego droida i wyposażyła go w mechanizm umożliwiający poruszanie (w charakterystyczny dla niego sposób). Produkcja repliki BB-8 zajęła blisko 10 miesięcy. Większość elementów wydrukowano na drukarkach 3D. Zużyto przy tym ok. 12 kg filamentu.

23-letnia Weronika Muszyńska, która jest oczywiście wielką fanką „Gwiezdnych wojen”, zamierza kontynuować naukę na krakowskiej uczelni. Będzie też doskonalić swojego robota. Obecnie może jednak odpoczywać i cieszyć się zasłużoną sławą. Zamieszczony na Facebooku wpis AGH w ciągu niecałych dwóch dni doczekał się ponad 11 tys. reakcji, 700 udostępnień, kilkuset komentarzy i... paru memów.

