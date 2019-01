Rzecznik PiS prosi o „porzucenie kłamstw” i... powiela manipulację. Owsiak domaga się przeprosin

W czwartek 31 stycznia Beata Mazurek zamieściła na Twitterze wpis dotyczący pośrednio tzw. taśm Kaczyńskiego. „Internauci szybko porównali, jak mieszka 'bogacz' J.Kaczyński i 'BIEDACY' z totalnej opozycji oraz środowisko, które ją wspiera. Proszę, porzućcie kłamstwa, insynuacje i złe emocje. Spierajmy się merytorycznie na programy, bo tego od nas oczekują Polacy” – napisała Beata Mazurek, dołączając ironiczną grafikę.

Na zdjęciach widać rezydencje zestawione z domem prezesa PiS na warszawskim Żoliborzu. Ze skromną posiadłością Kaczyńskiego kontrastują m.in. „Lepianka Lecha Wałęsy” , „Altanka Radka Sikorskiego” i „Namiot Jurka Owsiaka” .

Podpis i kontekst sugeruje, że nieruchomość przedstawiona jako „namiot Owsiaka” jest w rzeczywistości domem szefa WOŚP. Problem jednak w tym, że to nie prywatna nieruchomość Jerzego Owsiaka, ale należący do fundacji Ośrodek Szkoleniowy Szadowo-Młyn, gdzie przechodzą kursy wolontariusze WOŚP.