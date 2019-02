Kolejny przypadek żółtaczki w Wielkopolsce

Jak podaje RMF24, odnotowano dziewiąty przypadek zachorowania na żółtaczkę w Ostrowie Wielkopolskim. Tym razem chorobę wykryto u sześcioletniego chłopca. Jak podaje ostrowski sanepid, nie można jednak wykluczyć, że jest więcej osób, które są zakażone wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Osoby zakażone na początkowym etapie nie mają żadnych objawów choroby, ale już wtedy zarażają innych.

Życiu pacjentów, którzy zachorowali na żółtaczkę w Ostrowie Wielkopolskim nic nie zagraża. Muszą być zachowane jednak pewne środki ostrożności, by choroba się nie rozprzestrzeniała. Pacjenci są izolowani od otoczenia do momentu wyleczenia. Typowymi objawami żółtaczki na co wskazuje sama nazwa choroby, jest zażółcenie skóry, błon śluzowych i oczu z powodu nagromadzenia się barwnika w surowicy krwi i tkankach organizmu. Inne objawy to nudności, wymioty, bóle brzucha, mięśni i stawów. Szczepienia na WZW typu A nie są obowiązkowe. Nie są również refundowane. Chorobę w prosty sposób można zdiagnozować wykonując badanie krwi.

