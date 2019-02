Tragiczny wypadek. Dwie osoby nie żyją, dziecko jest ciężko ranne

Do wypadku doszło 1 lutego przed godziną 11.00 na drodze S19 w Stobiernej na Podkarpaciu. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami policjantów, kierowca samochodu marki renault scenic, który jechał w kierunku Lublina, nagle stracił panowanie nad samochodem. Przejechał przez wysepkę rozdzielającą jezdnię, następnie uderzył w znak drogowy i wjechał na przeciwny pas ruchu, na którym doszło do czołowego zderzenia z volkswagenem golfem. W jego wyniku śmierć ponieśli dwaj kierowcy uczestniczący w kolizji. Dziecko, które znajdowało się w przepisowo jadącym samochodzie, jest w ciężko ranne. Dziewczynka ma około 10 lat. Została przewieziona do szpitala.

Śledczy prowadzący śledztwo w tej sprawie będą badać przyczynę nagłej zmiany kierunku jazdy jednego z kierowców. Po wypadku nastąpiły utrudnienia w ruchu. Zablokowana została trasa S19 w kierunku Rzeszowa, w kierunku Lublina ruch odbywał się jednym pasem. Odpowiednie służby kierowały kierowców na objazdy.

