Ryś zastrzelony na Podlasiu? Został odarty ze skóry, pozbawiony łap

W okolicach Sokółki został zastrzelony ryś. Martwe zwierzę znaleziono na posesji myśliwego w Wierzchlesiu. Z rysia zdarto skórę, został także pozbawiony łap. Policja w Sokółce prowadzi postępowanie w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z prawdopodobnym zastrzeleniem chronionego drapieżnika.

Z uwagi na to, w jakim stanie znajdowało się zwierzę, dopiero badania przeprowadzone w Instytucie Biologii Ssaków PAN wykazały, że był to dorosły samiec rysia. Udało się ustalić, że zwierzę należało do populacji białowiesko-knyszyńskiej. „Ryś miał rzadki genotyp, specyficzny dla Podlasia, nie ma rysi o takich genach na innych obszarach, więc jest to wielka strata dla populacji rysia. Osobnik bardzo duży – szacowana waga na 25 kg” – czytamy w komentarzu Krzysztofa Schmidta z Polskiej Akademii Nauk. Opinia ta została zamieszczona na profilu „Fundacji Dzika Polska” na Facebooku. Jak podaje RMF24, śledczy czekają na oficjalne wyniki ekspertyz PAN i zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku.

Po godzinie 16.00, prowadzący profil „Fundacja Dzika Polska” poinformowali o nowych informacjach w sprawie. „Nie stwierdzono wlotów i wylotów po kulach, jednak należy pamiętać o tym, że brakowało wielu organów, w które mógł być postrzelony. Powiatowy lekarz weterynarii w Sokółce Paweł Mędrek, który dokonał wstępnych oględzin, przyznał w środę (30 stycznia), że zwierzę zostało najprawdopodobniej zastrzelone z bliskiej odległości, na co wskazywały ślady w jego ciele" – poinformowano.

Czytaj także:

Pies na grillu przed centrum handlowym oburzył klientów. O co chodzi?