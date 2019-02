Macierewicz o doniesieniach medialnych: Niedługo napiszą, że w niebie fruwała krowa stuletnia…

Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się do doniesień medialnych dotyczących resortu, na którego czele jeszcze niedawno stał. „»Fakt« z lubością powtarza fałszywe informacje Wirtualnej Polski. Tymczasem, NIK nie wystąpił przeciw MON, lecz przeciw stowarzyszeniu, które podejrzewane jest o przestępstwo” – podał na Twitterze. „Niedługo napiszą, że w niebie fruwała krowa stuletnia, a na topoli przy Wiejskiej świergotał karp!” – dodał Antoni Macierewicz.

O co poszło?

„Fakt” powołując się na informacje Radia Zet poinformował, że Najwyższa Izba Kontroli doniosła do prokuratury na współpracę MON ze stowarzyszeniem proobronnym „Wierni w gotowości pod bronią”. Podano, że dotyczy to czasu, kiedy Antoni Macierewicz był szefem ministerstwa. W artykułach poinformowano, że stowarzyszenie miało otrzymywać z MON dziesiątki tysięcy złotych dotacji na szkolenia strzeleckie. Nie miało jednak odpowiednich uprawnień do ich prowadzenia. Organizacja zlecała przeprowadzanie szkoleń innemu podmiotowi, m.in. swojemu własnemu prezesowi.

Zgodnie z ustaleniami dziennikarzy stowarzyszenie pobierało nie tylko środki z MON, ale również opłaty od uczestników szkoleń. „Fakt”, powołując się na informacje Radia Zet podał także, że mimo tego, że organizacja „Wierni w gotowości pod bronią” podawała nieprawdziwe informacje w dokumentach, to MON zatwierdzał jej sprawozdania.

