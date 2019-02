Lubelszczyzna. Owczarki niemieckie pogryzły 6-letnie dziecko

Policjanci z Opola Lubelskiego wyjaśniaj okoliczności, w jakich wczoraj popołudniu doszło do pogryzienia 6-letniego dziecka przez psy. Do tragicznego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w gm. Poniatowa. Dziecko z obrażeniami ciała trafiło do szpitala.

W piątek po południu dyżurny opolskiej komendy odebrał zgłoszenie dotyczące pogryzienia dziecka przez dwa psy w jednej z miejscowości w gminie Poniatowa. Z policyjnych ustaleń wynika, że 6-letnie dziecko wracało ze szkoły wraz ze swoją 55-letnią babcią. Nagle podbiegły do nich dwa duże psy, które zaatakowały dziecko. W wyniku tego zdarzenia z obrażeniami ciała trafiło do szpitala w Lublinie. Policjanci ustalili, że psy to owczarki niemieckie, które należą do 58-latka z gminy Poniatowa. Mężczyzna okazał ważne karty szczepień psów oraz poinformował, że psy były zamknięte. Prawdopodobnie podkopały się pod siatką i wybiegły na ulice. Teraz stróże prawa wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Prowadzone są działania w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia dziecka. Obecny na miejscu lekarz weterynarii zarządził 15-dniową obserwację psów.