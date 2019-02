Kto wyciąga afery z „zamrażarki”? Wojtunik: Spraw takich jak Niesiołowskiego jest więcej

Paweł Wojtunik uważa, że w tym roku służby mogą zdecydować się ujawnić więcej spraw takich, jak afera z udziałem posła Stefana Niesiołowskiego. – Kłamliwy i szkalujący jest zarzut pod naszym adresem, że skoro sprawę robiliśmy w latach 2013-2015, to wtedy ją powinniśmy medialnie ujawnić. My tak nie działaliśmy. Nie było dla mnie znaczenia, czy dany polityk jest z Platformy, PSL czy z PiS. Przy tego typu operacjach nie było barw politycznych, a wszystko wskazuje na to, że teraz są – zapewnił. Jego zdaniem, sprawa Niesiołowskiego wygląda na „ewidentne niedopełnienie obowiązków przez prokuraturę” . Były szef CBA przekonywał, że „nie wolno wykorzystywać materiałów ze śledztwa, czy materiałów operacyjnych, aby niszczyć człowieka” .

Według Wojtunika, zarówno prokuratura jak i CBA mają wciąż wiele spraw, które są kontynuacją działań biura, rozpoczętych przed 2015 rokiem. – Wszystko wskazuje na to, że ktoś tym steruje i manipuluje, trzymając je na dogodny moment do publicznego wypuszczenia. Tam jest silna koordynacja wydarzeń medialnych. Mam wrażenie, że są funkcjonariusze partyjni, którzy w odpowiednim momencie wypuszczają przecieki – dodał.

Czytaj także:

Kalisz zostanie obrońcą Niesiołowskiego. „Prokuratura narusza prawa człowieka, to jest skandaliczne”

Według prokuratury, materiał dowodowy wskazuje na to, że Niesiołowski przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek zaprzyjaźnionych biznesmenów. „Bogdan W. i Wojciech K. umawiali kobiety na spotkania ze Stefanem Niesiołowskim, organizowali miejsca, w których dochodziło do zbliżeń, organizowali transport dla kobiet i wypłacali im wynagrodzenie za usługi seksualne na rzecz posła. Do takich zdarzeń doszło co najmniej trzydziestokrotnie” – informowała w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Zaangażowanie posła

Zdaniem śledczych w zamian Stefan Niesiołowski miał podejmować działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów. Rezultatem było zawarcie przez te spółki korzystnych dla nich umów handlowych z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.: w lutym 2014 roku, w sierpniu 2015 roku i we wrześniu 2015 roku. Ich łączna wartość sięgała 13 milionów złotych.

Z ustaleń śledztwa wynika, że zawarcie umów było możliwe z uwagi na fakt, iż ówczesny prezes Grupy, będąc protegowanym posła, czuł się wobec niego zobowiązany. Dlatego osobiście podejmował starania w interesie spółek należących do biznesmenów zaprzyjaźnionych ze Stefanem Niesiołowskim.

Poseł Niesiołowski miał ponadto podjąć starania, by w Urzędzie Miasta Łodzi została zatrudniona osoba wskazana przez jego znajomego biznesmena Wojciecha K.

Czytaj także:

Wybory do PE. Sondaż: Partia Biedronia na podium, Nowoczesna z wynikiem bliskim zeraCzytaj także:

Putin i Trump zawieszają traktat z czasów zimnej wojny. Rosja produkuje nowe pociskiCzytaj także:

Beata Mazurek skomentowała przeprosiny portalu Gazeta.pl. Jak je ocenia?