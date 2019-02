Na podwórku myśliwego znaleziono ciało rysia. Są wyniki sekcji

– Wyniki sekcji wykazały, że ryś został zastrzelony. Niewątpliwie to akt kłusownictwa, bo wiadomo, że rysie są w Polsce pod ochroną. Nie wolno na nie polować – powiedział Krzysztof Schmidt, zastępca dyrektora Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Jak dodał, ciało zwierzęcia było ogołocone ze skóry oraz kończyn. – Do pewnego czasu nie byliśmy pewni (że to ryś – red.), bo uzyskaliśmy tylko tuszę tego zwierzęcia. Nie było znaków takich charakterystycznych. Trudno było poznać początkowo co to jest. Natomiast badania genetyczne potwierdziły, że był to ryś – stwierdził Schmidt.

Zdaniem przyrodnika Adama Wajraka, brakujące części ciała rysia stały się trofeami myśliwego. – Dlatego nie ma skóry, dlatego nie ma kończyn, dlatego nie ma głowy, bo to są tak zwane trofea, czyli to, czego kłusownik potrzebuje ze zwierzęcia – ocenił Wajrak.