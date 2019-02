„Alarm bombowy” w jednym z dyskontów. Zatrzymani trzej mężczyźni

Dzięki szybkiej interwencji policji ustalono, że to nie ładunek wybuchowy tylko część dziecięcej zabawki. Sprawcami nieodpowiedzialnego żartu okazali się trzej mieszkańcy gminy Rachanie w wieku 17, 21 i 24 lat.

Dyżurny tomaszowskiej komendy otrzymał informacje, że na terenie miasta w jednym z dyskontów zauważono podejrzanie wyglądający przedmiot z świecącym diodami, który wyglądem przypomina ładunek wybuchowy.

Na miejsce przybyli policjanci, w tym specjalny oddział antyterrorystyczny oraz straż pożarna, pogotowi gazowe, energetyczne i zespół ratownictwa medycznego. Przeprowadzono ewakuację klientów i pracowników dyskontu, a także osób przebywających w przyległych budynkach.

Gdy funkcjonariusze przystąpili do sprawdzania podejrzanego pakunku oraz jego zawartości, ustalono, że przedmiot nie ma nic wspólnego z „bombą”. Była to część zabawki, którą można zakupić w dyskoncie. Dzięki szybkiej interwencji policji ustalono również sprawców „bombowego żartu”. To trzech mieszkańców gminy Rachanie w wieku 17, 21 i 24 lat. Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Dziś zostaną doprowadzeniu do prokuratury.

