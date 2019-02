Kasia Tusk potwierdziła narodziny dziecka. Udostępniła zdjęcia z wózkiem

Córka Donalda Tuska zazwyczaj chroni swoją prywatność. Na jej blogu ani kanałach w mediach społecznościowych nie znajdziemy niemal żadnych zdjęć ze ślubu bądź okresu ciąży. Od kilku dni w mediach pojawiły się spekulacje, że córka Donalda Tuska już urodziła dziecko. Spekulacje podsycił wpis, który blogerka zamieściła na Instagramie. „Wczoraj udało nam się wychylić nosy z mieszkania. Miłe uczucie po kilkunastu dniach” – napisała Tusk.

W niedzielę 3 lutego córka szefa Rady Europejskiej zamieściła na swoim blogu Make Life Easier wpis, w którym potwierdziła narodziny dziecka. „Wybitnie krótki i jednocześnie cudowny – taki był spacer, na który wybraliśmy się w ostatnim tygodniu. Portos szalał z radości, że w końcu wyszliśmy na zewnątrz wszyscy razem. Mróz nie zdążył nawet uszczypnąć nas w nos, bo tak szybko schowaliśmy się do samochodu, ale w ciągu tych kilku chwil udało nam się zrobić chyba z milion zdjęć. Kilka z nich – tych mniej osobistych – widzicie dziś w formie "Look of the Day". Resztę chowamy do rodzinnego albumu” – napisała Kasia Tusk na swoim blogu. Do posta były dołączone zdjęcia z wózkiem. Blogerka nie zdradziła płci ani imienia swojego dziecka.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych słów i gratulacji dla świeżo upieczonej mamy.

