Czarnecki: Zaproponuję wysłuchanie w PE ws. ataków na dziennikarzy TVP

– To mną wstrząsnęło, chociaż nie był to pierwszy atak na dziennikarza. Przypomnę, że dziennikarze TVP byli atakowani przed Sejmem, także redaktor Michał Rachoń był zaatakowany w czasie manifestacji KOD. Pamiętam, jak szarpano i popychano Tadeusza Cymańskiego i Krystynę Pawłowicz (...). Zdziczenie i anarchia miały wcześniej miejsce. To jest ostatni moment, aby liderzy opozycji powstrzymali swoich zwolenników przed takimi haniebnymi atakami – powiedział Ryszard Czarnecki komentując atak na Magdalenę Ogórek.

Były wiceszef Parlamentu Europejskiego dodał, że środowisko dziennikarskie jednolicie potępiło atak na prezenterkę. – Natomiast nie słyszałem apeli polityków opozycji, aby tego typu napaści, już nie tylko słowne, przerwać – dodał. Czarnecki zapowiedział, że podejmie w tej sprawie inicjatywę wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. – Tak, by dziennikarze mediów narodowych, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a także wszystkich innych mediów, byli bezpieczniejsi. Taki głos może pomóc – zadeklarował w rozmowie z Polskim Radiem.

Atak na Magdalenę Ogórek

Do zajścia doszło przed siedzibą TVP Info. Na nagraniu, które trafiło do sieci widzimy, jak do szyb auta Magdaleny Ogórek przykładane są kartki z różnymi hasłami, niektóre z nich są też przyklejane. Jedna z kobiet krzyczy m.in.: „spieprzaj kłamliwa babo obrzydliwa” . Słychać też hasła: „Wstyd i hańba” , „kłamczucha” czy „zatrudnijcie dziennikarzy” . Część osób próbuje uniemożliwić dziennikarce odjechanie samochodem. Osoby te odciąga w końcu policja. Policjantom udało się ustalić personalia ośmiu osób, które brały udział w incydencie. – Z dwiema osobami czynności wykonano w niedzielę wieczorem. Osoby te odmówiły odpowiedzi na pytania, dlatego policja skieruje wnioski o ich ukaranie do sądu – przekazał rzecznik KSP. – Zbieramy cały materiał, tak żeby każda osoba, która naruszyła obowiązujące przepisy, odpowiedziała za nie. Pierwsze osoby zostały przesłuchane. Są to osoby, które są nam bardzo dobrze znane, przewijały się one już podczas poprzednich protestów. One odmawiają przyjmowania mandatów karnych i składania jakichkolwiek wyjaśnień – dodał Sylwester Marczak.

