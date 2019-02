Czarnecki: Zaproponuję wysłuchanie w PE ws. ataków na dziennikarzy TVP

– To mną wstrząsnęło, chociaż nie był to pierwszy atak na dziennikarza. Przypomnę, że dziennikarze TVP byli atakowani przed Sejmem, także redaktor Michał Rachoń był zaatakowany w czasie manifestacji KOD. Pamiętam, jak szarpano i popychano Tadeusza Cymańskiego i Krystynę Pawłowicz (...). Zdziczenie i anarchia miały wcześniej miejsce. To jest ostatni moment, aby liderzy opozycji powstrzymali swoich zwolenników przed takimi haniebnymi atakami – powiedział Ryszard Czarnecki komentując atak na Magdalenę Ogórek.

Były wiceszef Parlamentu Europejskiego dodał, że środowisko dziennikarskie jednolicie potępiło atak na prezenterkę. – Natomiast nie słyszałem apeli polityków opozycji, aby tego typu napaści, już nie tylko słowne, przerwać – dodał. Czarnecki zapowiedział, że podejmie w tej sprawie inicjatywę wysłuchania publicznego w Parlamencie Europejskim w Brukseli. – Tak, by dziennikarze mediów narodowych, Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a także wszystkich innych mediów, byli bezpieczniejsi. Taki głos może pomóc – zadeklarował w rozmowie z Polskim Radiem.

Atak na Magdalenę Ogórek