Mocne słowa Donalda Tuska. „Kłamstwo organizowane przez władzę za publiczne pieniądze”

Od czasu tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, który został ugodzony nożem podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku, szef Rady Europejskiej nie zamieszczał żadnych komentarzy w mediach społecznościowych. Po dłuższym milczeniu były premier Polski powrócił na Twittera. Polityk zamieścił dość enigmatyczny komentarz. „Kłamstwo organizowane przez władzę za publiczne pieniądze to perfidna i groźna forma przemocy, której ofiarami jesteśmy wszyscy” – napisał na swoim profilu na Twitterze Donald Tusk. Szef Rady Europejskiej dodał, że „wszyscy powinni solidarnie, w ramach prawa, przeciw temu kłamstwu protestować”.

Były premier Polski nie sprecyzował, jakie dokładnie kłamstwo ma na myśli. Część komentatorów twierdzi, że jest to komentarz do ataku na dziennikarkę TVP Magdalenę Ogórek, do którego doszło pod siedzibą TVP Info w sobotę 2 lutego w godzinach wieczornych.