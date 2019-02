Policja rozbiła gang sutenerek. Działały w kilku polskich miastach

Od wielu miesięcy policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Krajową wyjaśniają sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie podejrzani są o „przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” . Z ustaleń śledczych wynika, że grupa mogła działać na przestrzeni ostatnich dwóch lat we Wrocławiu, Rzeszowie, Białymstoku, w Lublinie oraz innych miejscowościach na terenie kraju.

Oddawały część dochodu

Wszystko wskazuje na to, że podejrzana o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą „zatrudniała” kobiety, które w zamian za ułatwianie im nierządu, udostępnianie pomieszczeń oraz umieszczanie ogłoszeń „towarzyskich” oddawały od 120 do 250 zł dochodu uzyskiwanego z prostytucji. Niektóre z zatrzymanych kobiet pracowały w tzw. wyjazdowych agencjach na terenie kraju, a w szczególności w dużych miastach województwa podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Jak ustalili śledczy, z prowadzonych agencji towarzyskich miesięcznie można było uzyskać ok. 120 tys. zł.

W trakcie akcji przeprowadzonej we Wrocławiu i Bydgoszczy zlikwidowano trzy agencje towarzyskie (tzw. mieszkaniówki), zatrzymując przy tym 13 kobiet, w wieku od 23 do 53 lat. Wśród zatrzymanych jest podejrzana o kierowanie grupą oraz osoby odpowiedzialne za nadzorowanie poszczególnych agencji i tzw. telefonistki (osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów z klientami). Podczas przeszukań lokali policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt telefonów komórkowych przypisanych do poszczególnych ogłoszeń erotycznych, pieniądze oraz inne rzeczy stanowiące obecnie materiał dowodowy.

Jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a także czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inne osoby. Dwunastu podejrzanym przestawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji innych osób. Z zebranego materiału wynika, że zatrzymane kobiety uczyniły sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.