Lasy Państwowe ostrzegają: Uważajcie na okiść

„W taką pogodę uważajcie w lesie na okiść. Patrzcie w górę, bo ciężki mokry śnieg potrafi łamać gałęzie” – napisał na Twitterze Krzysztof Trębski z zespołu medialnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Odpowiedzi na pytanie, czym jest okiść, dostarcza „Słownik śnieżnych pojęć” zamieszczony na stronie Lasów Państwowych.

Łamiące się gałęzie

Okazuje się, że okiść to innymi słowy śnieg zalegający na koronach drzew, które często łamią się pod jego ciężarem. Najczęściej okiść zalega na czubach drzew iglastych szczególnie wówczas, gdy śnieg jest ciężki i mokry. Chociaż w wielu nadleśnictwach nie odnotowano żadnych zagrożeń związanych z tym zjawiskiem, to w górach prowadzi ono do niemałych strat.