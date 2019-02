Klient znalazł robaka w oliwkach. Kupił je w Biedronce

„Oliwki kupione w Biedronce przy ul. Bartąskiej a w środku niespodzianka... Nie polecam. Całe szczęście robak znaleziony przy pierwszej oliwce. Jedzenie z Biedronki lepsze niż Kinder Niespodzianka, nie wiadomo na co trafisz” – napisał anonimowy internauta na facebookowym profilu Spotted: Olsztyn. Do informacji dołączył zdjęcie, które może odstraszyć część klientów przed kupowaniem zielonych oliwek z serii „Nasza spiżarnia”.

„Zależy nam, by w pełni wyjaśnić tę sprawę”

Co na to przedstawiciele Jeronimo Martins Polska S.A? Z firmą skontaktowali sie dziennikarze portalu Twój Kurier Olsztyński. – Jakość towarów oraz satysfakcja klientów są dla nas bardzo ważne, dlatego zależy nam na tym, by w pełni wyjaśnić tę sprawę. W opisanym przypadku, po otrzymaniu zgłoszenia od klienta do Biura Obsługi Klienta, skontaktowaliśmy się z producentem oliwek, który aktualnie weryfikuje ten przypadek – przekazała Justyna Rysiak, menedżer ds. relacji zewnętrznych.