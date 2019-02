Nie chciał „marnować czasu” na odśnieżanie auta. Jechał z głową wystawioną przez okno

Podczas patrolu policjanci zauważyli auto, którego kierowca wystawiał głowę przez boczną szybę. Postanowili zatrzymać samochód i wysłuchać wyjaśnień mężczyzny siedzącego za kierownicą. 21-latek wytłumaczył, że przednia szyba jest tak zaśnieżona, że nic przez nią nie widzi. Dodał, że spieszył się do pracy i nie chciał „marnować czasu” na odśnieżanie auta, więc postanowił jechać z głową wystawioną przez szybę. To jednak przyniosło efekt odwrotny od zamierzonego.

Został ukarany

Mieszkaniec Nowej Soli i tak spóźnił się do pracy, ponieważ musiał w obecności policjantów odśnieżyć nie tylko przednią szybę, ale także resztę samochodu. Dodatkowo otrzymał mandat karny. I tak może mówić o dużym szczęściu, ponieważ jazda nieprzygotowanym do tego autem mogła zakończyć się wypadkiem.