Szef CBA pracował w przeszłości w Srebrnej. Czarnecki: Nie ma konfliktu interesów

Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego trafił wniosek Platformy Obywatelskiej oraz partii Razem o skontrolowanie oświadczeń majątkowych prezesa PiS. Jak podaje TVN24, gdyby CBA zdecydowało się na wszczęcie kontroli, dojdzie wówczas do ciekawej sytuacji. Obecny szef Biura, Ernest Bejda, pracował w przeszłości dla spółki Srebrna. Sprawę postanowił skomentować były wiceszef Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS stwierdził, że nie widzi w tym przypadku żadnego konfliktu interesów. – Absolutnie takowego konfliktu interesów nie widzę, a znajomość tej spółki od wewnątrz może pomóc w wydawaniu zdroworozsądkowych ocen – stwierdził w rozmowie z TVN24 dodając, że dzięki temu, iż Ernest Bejda tam pracował, to wie, że tam było wszystko w porządku.

Wniosek PO do CBA

– Platforma Obywatelska występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o pilne zbadanie oświadczeń majątkowych składanych przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego – oświadczył Krzysztof Brejza. W ocenie posła „ujawnione przez »Gazetę Wyborczą« nagrania dotyczące wielkiego projektu biznesowego życia Jarosława Kaczyńskiego, jakim jest deweloperka, budowa wieżowca w centrum Warszawy pokazują prezesa PiS jako osobę o skłonnościach do manipulacji”. – Domagamy się równości, w prawie nie ma świętych krów, jeżeli ktoś potwierdza nieprawdę w oświadczeniu majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej, powinien ponieść taką odpowiedzialność i od tego jest Centralne Biuro Antykorupcyjne – podkreślił polityk.