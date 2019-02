Szynka z deską sosnową w Biedronce? Internauci dali się nabrać, sieć wydała oświadczenie

Od kilku dni w mediach społecznościowych krąży fotografia szynki wieprzowej bez kości, która rzekomo została zakupiona w Biedronce. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie dopisek na etykiecie: może zawierać kawałki desek sosnowych i łańcucha. Zdjęcie szybko zdobyło popularność w sieci. Na swoich profilach udostępniało je wielu użytkowników Facebooka czy Twittera. Klienci próbowali ostrzegać innych przed zakupem produktu z rzekomo szkodliwym i niezdrowym składem.

Co na to przedstawiciele Biedronki?

Jak się okazuje, fotografia została przerobiona za pomocą programów graficznych. Takiego produktu nie znajdziemy w żadnym ze sklepów sieci Biedronka. Mimo tego, wielu internautów dało się nabrać na fałszywe zdjęcie. Menadżer ds. relacji zewnętrznych w Jeronimo Martins Polska Justyna Rysiak zaapelowała w rozmowie z portalem Wirtualna Polska do klientów o rozwagę. – Apelujemy do naszych klientów, aby do wpisów w mediach społecznościowych podchodzili z dużą rozwagą i krytycyzmem. W tym przypadku zdjęcie nie przedstawia oryginalnej etykiety naszego produktu – podkreśliła.

Czytaj także:

Klient znalazł robaka w oliwkach. Kupił je w Biedronce