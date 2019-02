Koń przewrócił się w centrum Krakowa. Weterynarz podjął decyzję o uśpieniu zwierzęcia

Jak podaje TVN24, początkowo myślano, że zwierzę uda się uratować. Weterynarz, który badał konia po tym, jak się przewrócił na krakowskim rynku ocenił, że jego stan ogólny jest dobry. – Jeszcze w poniedziałek rokowania Pilsnera napawały nas nadzieją, jednak od wtorku jego stan zaczął drastycznie się pogarszać. Zwierzę podejmowało ciągłe, bezskuteczne próby wstawania, przez co dość mocno się poranił, a przednie nogi zaczęły puchnąć – przekazali pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami. Ostatecznie lekarz podjął decyzję o uśpieniu konia. Jak tłumaczą aktywiści z KTOZ trzymanie zwierzęcia w takim stanie byłoby niehumanitarne.

Co wydarzyło się na krakowskim rynku?



Do zdarzenia doszło w czwartek 24 stycznia około godziny 13 na skrzyżowaniu ulic Św. Jana i Pijarskiej w Krakowie. – Szłam ul. św. Jana w kierunku Rynku. Nadjechała dorożka, a jeden z ciągnących ją koni utykał na tylne nogi. Nie mógł ustać – relacjonowała w rozmowie z Gazetą Wyborczą Magdalena Kojder, świadek zdarzenia. Z informacji kobiety wynika, że fiakier nie pozwolił zwierzęciu się zatrzymać i cały czas ciągnął konia za lejce. – Zatrzymał się dopiero wtedy, gdy koń zaczął przewracać się na drugiego – dodała.

Kobieta podkreśliła, że próbowała interweniować, ale usłyszała, że koń po prostu się poślizgnął i mógł sobie coś złamać. – Drugi dorożkarz kazał mi wy*****alać – zaznaczyła. O sprawie zostało poinformowane Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. – Koń leżał na ziemi, co jakiś czas wstawał i upadał po kilku krokach, chociaż ciężko to tak nazwać, bo nie mógł ustać. Nie było weterynarza. Właściciele zorganizowali własny transport. To było tragiczne. Kilku mężczyzn ciągnęło konia pasami. Obok stała policja i nic nie zrobiła – powiedział narzeczony kobiety w rozmowie z Wirtualną Polską.