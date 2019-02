VISA podniesie limit na płatności kartami bez autoryzowania PIN-em. Do jakiej kwoty?

Visa otrzymała zgodę Narodowego Banku Polskiego na podniesienie limitu dokonywania płatności kartami płatniczymi bez PIN-u. Limit wzrośnie z 50 do 100 złotych. Jak podaje Polsat News, Visa to organizacja płatnicza z „największym udziałem w rynku kart w Polsce”. Na drugim miejscu, biorąc pod uwagę wspomniane kryterium jest Mastercard, który pozwolenie od NBP na podniesienie limitu dokonywania płatności bez PIN-u, otrzymał już w maju 2018 roku. Mastercard ma zmienić limit w trzecim kwartale 2019 roku.

Ograniczenie na dokonywanie płatności kartami płatniczymi bez podawania PIN-u w wysokości 50 złotych zostało wprowadzone w 2007 roku. Od tego czasu nie tylko wzrosły ceny poszczególnych produktów, ale zwiększyła się również liczba osób, które wykorzystują karty zbliżeniowe do dokonywania płatności w sklepach. Jak podaje Polsat News, powołując się na dane NBP, do końca września 2018 roku w Polsce wydano 33,5 mln kart płatniczych z funkcją zbliżeniową. Co ciekawe, wówczas w kraju dostępnych było ponad 730 tys. terminali, dzięki którym można było dokonać transakcji.

