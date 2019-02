Nowy program socjalny rządu. Morawiecki: Państwo musi wspierać dzieci i my dajemy temu wyraz

We wtorek 5 lutego 2019 roku premier Mateusz Morawiecki, minister rodziny Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska, minister edukacji narodowej, przedstawili założenia programu „Posiłek w szkole i w domu". Trzeci moduł programu zakłada m.in. doposażenie i poprawę standardu stołówek szkolnych oraz adaptację i poprawę wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków. - Nasz program zakłada 2,5 mld zł na sfinansowanie zdrowej smacznej i wysokiej jakości polskiej żywności – powiedział premier, którego wypowiedź cytuje portal money.pl. – Jest bardzo ważnym uzupełnieniem programu edukacyjnego. W tym celu muszą być zapewnione posiłki w stołówkach dostosowane do tego, czego nasze dzieci i młodzież potrzebują – dodał Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki podkreślał jak ważne jest zagwarantowanie obywatelom wsparcia ze strony państwa. – Państwo musi wspierać dzieci i my dajemy temu wyraz. Chcę podkreślić, że ten, kto troszczy się o dzieci, ten troszczy się o Polskę – stwierdził Mateusz Morawiecki. – Program „Posiłek w szkole i w domu" działa od początku tego roku. Korzystać mogą z niego samorządy – poinformowała z kolei minister Elżbieta Rafalska. Według wstępnych szacunków z programu „Posiłek w szkole i w domu” skorzysta około milion 300 tys. osób.

