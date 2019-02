Noworoczne spotkanie prezydenta z dziennikarzami

Przez ponad dwie godziny reprezentanci świata mediów mieli okazję porozmawiać na mniej lub bardziej oficjalne tematy z głową państwa. Andrzej Duda nawiązał do tradycji z czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego i podjął w Pałacu Prezydenckim dziennikarzy. – Mam nadzieję, że to będzie miłe nawiązane do tamtych chwil, kiedy można było spotkać się, porozmawiać, nawet skrytykować – mówił przed rozpoczęciem spotkania prezydent.

W rozmowach udział wzięli także szefowa KPRP Halina Szymańska oraz prezydenccy ministrowie. Nie zabrakło przedstawicieli spółki PMPG Polskie Media oraz dziennikarzy tygodników „Wprost” i „Do Rzeczy”.