Toyota ogłasza akcję serwisową. W tych modelach może dojść do pożaru

O sprawie został poinformowany Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z komunikatu dostarczonego przez polskiego importera Toyoty wynika, że w samochodach tej marki, a konkretnie w modelach: Auris, Corolla i Avensis, może dochodzić do wycieku paliwa. Ten z kolei grozi wybuchem pożaru. Ostrzeżenie dotyczy modeli wyprodukowanych w Turcji, Wielkiej Brytanii oraz Republice Południowej Afryki od 12 października 2006 do 7 maja 2015 roku. Kampania naprawcza przeprowadzana w Polsce jest skierowana do właścicieli 53 719 pojazdów.

Gdzie można uzyskać informacje?

UOKiK powołując się na informacje uzyskane od Toyoty przekazał, że właściciele aut objętych akcją naprawczą otrzymają stosowne listy z zaproszeniem do Autoryzowanych Stacji Obsługi, gdzie zostaną przeprowadzone odpowiednie naprawy. Dokładnych informacji udziela Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. (adres: ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa), z którą można kontaktować się telefonicznie pod numerem: 22 449 05 00.