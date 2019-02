CBA nie przeprowadzi kontroli oświadczeń majątkowych Kaczyńskiego. „Nie stwierdzono podstaw”

Pod koniec stycznia posłowie Platformy Obywatelskiej i partii Razem złożyli wniosek do CBA. Chcieli, by przeprowadzono kontrolę oświadczeń majątkowych Jarosława Kaczyńskiego. We wtorek pojawiły się nowe informacje w sprawie, o czym poinformował PAP na Twitterze.

Z krótkiego komunikatu opublikowanego na Twitterze wynika, że Centralne Biuro Antykorupcyjne nie sprawdzi oświadczeń majątkowych Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ „nie stwierdziło podstaw do kontroli”. Jak przypomina TVN24, wniosek w tej sprawie złożyli posłowie Platformy Obywatelskiej i partii Razem. Inicjatywa parlamentarzystów była związana z opublikowanymi przez „Gazetę Wyborczą” taśmami prezesa PiS. – Pytanie, dlaczego w oświadczeniu majątkowym prezes PiS twierdzi, że nie prowadzi działalności gospodarczej – argumentował wówczas Krzysztof Brejza. – Domagamy się równości. W prawie nie ma świętych krów. Jeżeli ktoś potwierdza nieprawdę w oświadczeniu majątkowym pod rygorem odpowiedzialności karnej, powinien ponieść taką odpowiedzialność i od tego jest Centralne Biuro Antykorupcyjne – dodał. „Najszybsze w historii sprawdzenie” Po ogłoszeniu decyzji CBA, Marcin Kierwiński zwrócił uwagę, że jeszcze we wtorek rano rzecznik tej jednostki twierdził, iż taki wniosek od posłów w ogóle nie wpłynął. „O 16:00 już jest przeanalizowane i kontroli nie będzie. Najszybsze w historii sprawdzenie To dowód że sprawa jest poważna a osoby związane ze Srebrną nie powinny pracować w służbach” – argumentował poseł. Wtórował mu Cezary Tomczyk, który opublikował wniosek z pieczątką świadczącą o tym, że pismo wpłynęło do CBA 31 stycznia.