Opole. Prokuratura sprawdza projekt naukowców za 3,4 mln złotych

Jak poinformował rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar, śledztwo ma na celu sprawdzenie, czy podczas realizacji projektu doszło do przestępstw wyłudzenia, plagiatu i zmowy przetargowej.

Sprawa dotyczy projektu realizowanego przez grupę naukowców Politechniki Opolskiej. Na ten cel otrzymali oni dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zdaniem uczelni, w projekcie wykorzystano prace naukową bez wskazania, kto był jej autorem. Prokuratura sprawdzi także, czy nie doszło do wyłudzenia dotacji w wyniku wprowadzenia dotującego w błąd co do innowacyjności projektu. Trzecim wątkiem śledztwa będzie kwestia dotycząca potencjalnej zmowy przetargowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

Zdaniem naukowców, którzy są autorami projektu, oskarżenia formułowane przez przedstawicieli uczelni są bezpodstawne i stanowią formę represji w konflikcie trwającym na Politechnice Opolskiej od wiosny ubiegłego roku. Teraz prokuratura prowadzi kilka śledztw dotyczących spraw związanych z funkcjonowaniem Polityki Olsztyńskiej - zarówno jej władz, jak i pracowników. Do tej pory nikomu nie przedstawiono zarzutów.