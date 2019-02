Rolnicy zapowiadają „oblężenie Warszawy”. „Minister rolnictwa okazał się być kłamcą i oszustem”

Organizatorem protestów w Warszawie są rolnicy zrzeszeni w Agrounii. Po godzinie 9.30 planowane jest rozpoczęcie przemarszu sprzed PKiN ulicami Marszałkowską, Królewską i na Krakowskie Przedmieście przed Pałac Prezydencki. Między 10 a 16 odbędzie się pikieta pod Pałacem Prezydenckim pod hasłem Oblężenie Warszawy. Wśród postulatów organizacji są m.in. znakowanie żywności w Polsce flagą bądź innym znakiem graficznym wskazującym na kraj pochodzenia i kraj produkcji, odwołanie Głównego Lekarza Weterynarii oraz ograniczenie napływu towarów zza granicy.

„Minister Ardanowski okazał się być kłamcą i oszustem. Nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, rzuca słowa na wiatr. Minister rolnictwa który powinien o nas dbać, wypowiedział nam posłuszeństwo. Czyje on interesy reprezentuje jeśli nie nasze?? To My musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Korporacje i obcy kapitał już dawno wypowiedziały nam wojnę ekonomiczną” – czytamy w opisie protestu. Rolnicze OPZZ ogłosiło swoje poparcie i współuczestnictwo w proteście. – Ceny są problemem. Nasza produkcja ma określone koszty. Sprowadzanie bez ograniczeń towarów z krajów trzecich jest bardzo szkodliwe dla rynku – czy będzie to sprowadzanie ze Wschodu tanich owoców czy warzyw, czy też byle jakiego mięsa z Zachodu też bardzo szkodzi naszemu rynkowi – mówił w rozmowie z RMF FM Marek Popis, rolnik z Tomaszkowa pod Olsztynem.

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że między 10 a 16 nieprzejezdne będzie Krakowskie Przedmieście, a kursujące tamtędy autobusy zostaną skierowane na objazdy. Pojazdy linii E-2, 102, 105, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 pojadą zmienionymi trasami.