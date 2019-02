Żonaci mężczyźni będą mogli udzielać sakramentów. Abp Ryś wydał dekret

Dekret został ogłoszony w ostatnią niedzielę podczas mszy świętych w kościołach należących do diecezji łódzkiej. W myśl pisma wydanego przez arcybiskupa Grzegorza Rysia mężczyźni z parafii będą mogli ubiegać się o niektóre przywileje dostępne dotąd tylko dla księży. Diakon stały będzie mógł m.in. udzielać chrztów i ślubów lub odprawiać pogrzeby, a także wygłaszać kazania podczas mszy świętych. Takie osoby nie będą jednak miały prawa do namaszczania chorych i spowiadania wiernych.

Aby zostać diakonem stałym konieczne jest zgłoszenie się do dyrektora Ośrodka Formacji Diakonów Stałych Archidiecezji Łódzkiej na rozmowę oraz zwrócenie się z pisemną prośbą do Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego o dopuszczenie do formacji. Kandydaci muszą mieć także pisemną zgodę żony. Po uzyskaniu pisemnej opinii własnego proboszcza o zdatności do podjęcia formacji, kandydat udaje się wraz z własnym proboszczem na rozmowę z Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim. O dopuszczeniu do formacji zostanie poinformowany oddzielnym pismem. Możliwość zostania diakonem stałym dotyczy tylko mężczyzn.

Archidiecezja łódzka nie jest pierwszą, w której wprowadzono takie rozwiązania. Podobne praktyki są stosowane m.in. w diecezjach warszawskiej i katowickiej.

