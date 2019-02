Jeremy Corbyn opublikował film o antysemityzmie. Jest ostra reakcja polskiej ambasady

Co roku 27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu. Tego dnia Jeremy Corbyn, lider brytyjskiej Partii Pracy, opublikował nagranie w mediach społecznościowych. Na filmie widać między innymi współczesne kadry z Polski. W drugiej minucie nagrania widzowie mogą zobaczyć moment spalenia kukły Żyda przez Piotra R. Lektor w tym momencie zadaje pytanie: „Czy ludzie niczego nie nauczyli się z Holocaustu?". „Ważne jest, abyśmy mówili stanowczo: nigdy więcej nie może się to powtórzyć" – napisał Corbyn na Twitterze pod zamieszczonym nagraniem.

Reakcja polskiej ambasady

Do sprawy w mediach społecznościowych odniosła się polska ambasada w Wielkiej Brytanii. „Wykorzystywanie kadrów z Polski ukazujących Polaków jako antysemicką społeczność to krzywdzące uogólnienie. Wbrew temu, co widać w filmie, Polska jest jednym z najbezpieczniejszych dla Żydów krajów w Europie. Domagamy się przeprosin i usunięcia nagrania” –napisano w mediach społecznościowych.