Klimatyczna bzdura roku 2018. Te słowa sprawiły, że prezydent był bezkonkurencyjny

Portal NaukaoKlimacie.pl zajmuje się weryfikacją mitów na temat globalnego ocieplenia i teorii dotyczących przyczyn jego występowania. „Pomimo pełnej zgodności liczących się w świecie instytucji i zespołów naukowych zajmujących się badaniami klimatu oraz przytłaczających dowodów naukowych potwierdzających, że dominującym czynnikiem odpowiedzialnym za globalne ocieplenie jest antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych wielu Polaków wciąż żyje w klimatycznym Matrixie, nie tylko odrzucając stanowisko nauki, lecz wręcz dumnie obnosząc się ze swoją niewiedzą w mediach” – piszą autorzy plebiscytu na Klimatyczną bzdurę 2018 roku.

W tym roku pierwsze miejsce w zestawieniu zajął prezydent Andrzej Duda ze słynną wypowiedzią z przemówienia otwierającego Szczyt Klimatyczny w Katowicach. Z kim „wygrała” głowa państwa? Prezentujemy TOP 6 zestawienia. Pełne wyniki plebiscytu wraz z naukowymi wyjaśnieniami znajdują się na portalu Klimatyczna bzdura roku

1. Andrzej Duda, prezydent RP

"Użytkowanie (węgla) i opierania (...)[na nim] bezpieczeństwa energetycznego nie stoi (...) w sprzeczności z ochroną klimatu".



2. Ryszard Czarnecki, europoseł PiS

"W Wielki Czwartek (...) na granicy Podkarpacia i Lubelszczyzny jest -6 stopni (...) Cóż, pozostało ryczeć ze śmiechu nad ideą "globalnego ocieplenia".



3. Tomasz Sommer, dziennikarz

"My mamy klimat troszeczkę za chłodny, więc (...) jakby ta temperatura podniosła się o stopnień, dwa, nie mówię trzy, bo trzy to w ogóle byłoby dobrze, to by było fajnie".



4. Dr hab. Janusz Jarosławski z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN

"W wykopywanym w Polsce węglu są odciski roślin tropikalnych, co jest dowodem na to, że mieliśmy znacznie cieplejszy klimat w naszych szerokościach geograficznych miliony lat temu niż obecnie".



5. Jacek Wilk

"NASA podała informację, że stopnieniu ulegają pierścienie Saturna. Mogą być dwie odpowiedzi (...). Odpowiedź ekologiczna, że na Saturnie jest za dużo (...) elektrowni (...) i za dużo krów, które produkują gazy cieplarniane albo odpowiedź zdroworozsądkowa, że zmiany te wynikają (...) z aktywności Saturna".



6. Henryk Kowalczyk

"Na pewno działania człowieka wpływają, [na klimat - red.], ale tak naprawdę na ile(...), to my chyba nie wiemy, dlatego, że(...) jest wiele winnych zjawisk (...), które powodują emisje dwutlenku węgla - to są choćby emisje wulkanów(...)".Czytaj także:

