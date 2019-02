Tymochowicz odwołuje się od wyroku za posiadanie pornografii. „Nie mam żadnych zaburzeń”

Przypomnijmy, że 9 listopada Sąd Rejonowy Warszawa-Praga Północ uznał Tymochowicza za winnego „posiadania w celu rozpowszechniania” plików z pornografią dziecięcą. Sędzia Magdalena Garstka-Gliwa wymierzyła byłemu doradcy polityków karę trzech lat więzienia. Na mocy ogłoszonego wyroku musi się także poddać terapii. W drugiej połowie stycznia w sprawie Tymochowicza wpłynęły dwie apelacje, co w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdziła Joanna Adamowicz z biura prasowego sądu okręgowego Warszawa Praga – Północ. Pierwszą wnieśli obrońcy byłego doradcy, drugą wniósł sam Tymochowicz.

„Na siłę szukali czegokolwiek”

Seksuolodzy orzekli, że były doradca polityczny ma zaburzenia preferencji seksualnych. Sam zainteresowany nie zgadza się z taką oceną. – Nie mam żadnych zaburzeń. To jest absolutna bzdura.. Podczas badania, które rzekomo miało potwierdzić moje skłonności pedofilne, miałem kajdanki na nogach i zaufałem seksuologowi – powiedział cytowany przez WP.

– Na siłę szukali czegokolwiek. Rzekomym dowodem jest to, że mi podrzucano pendrive'y ze zboczonymi materiałami. Po pierwsze – nie rozpoznaję większości, po drugie – nie były mi do niczego potrzebne, po trzecie ani ja, ani nikt nie mógł poznać co tam było – bo te pliki były odzyskiwane po uprzednim skasowaniu. Nie mam wątpliwości, że wyrok jest polityczny – dodał.

Piotr Tymochowicz jako specjalista ds. wizerunku i marketingu politycznego doradzał wielu polskim politykom. W latach 90. pracował m.in. dla Mariana Krzaklewskiego, później dla Andrzeja Leppera. T. był także konsultantem Janusza Palikota, a przez pewien czas członkiem jego partii. Tymochowicz został zatrzymany pod koniec października 2017 roku na polecenie prokuratury. Sprawa ma związek z przeszukaniem w firmie eksperta od wizerunku, które miało miało miejsce ponad dwa lata temu. Działania śledczych przeprowadzono w ramach akcji służb przeciwko pedofilom. Zdaniem Wirtualnej Polski, Piotr T. został zatrzymany dopiero ponad dwa lata po przeszukaniu, ponieważ dopiero wówczas prokuratura otrzymała opinię biegłego w zakresie informatyki, który badał komputer eksperta od wizerunku politycznego.