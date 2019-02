MON wyda miliardy złotych na drogi zamiast na sprzęt wojskowy

W maju Onet informował o propozycji Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczącej stałej bazy USA w Polsce. Polska strona miała zaproponować wówczas Amerykanom udział w kosztach do 2 mld. dolarów. Początkowo zakładano, że w kraju pojawi się jedna amerykańska dywizja pancerna. Z ustaleń dziennikarzy portalu wynika, że tak się jednak nie stanie. Do Polski mają za to trafić między innymi składy uzbrojenia i amunicji, elementy struktur dowodzenia, rozpoznania pola walki. Z nieoficjalnych ustaleń Onetu wynika również, że w związku z omawianymi planami Amerykanie wymagają poprawienia jakości polskiej infrastruktury drogowej.

Przeniesienie środków

To właśnie wymagania Amerykanów miały wpłynąć na decyzję ministra Mariusza Błaszczaka o przeniesieniu środków. Pół miliarda złotych rocznie, które pierwotnie miały być przeznaczone na modernizację wojska, zostanie wydane na budowę i remonty dróg. Omawiane zmiany w finansowaniu planowane są na najbliższe 10 lat. W związku z tym 5 mld złotych, które miały być przeznaczone na modernizację techniczną wojska, zostaną wydane w inny sposób.

Wydział Prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej poinformował, dlaczego podjęto decyzję o przeniesieniu środków. „By w pełni zrealizować zadania związane z przemieszczeniem Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych (…) należy stworzyć odpowiednią infrastrukturę wojskową i cywilną” – czytamy w komunikacie przesłanym do redakcji Onetu. Wydział Prasowy MON poinformował także, że ze środków Funduszu Dróg Samorządowych będą finansowane między innymi „zadania obronne polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym”.