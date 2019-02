Mieszkaniec Żar zaczepił 12 latkę i proponował jej seks. Zatrzymał go ojciec dziewczynki

Mężczyzna, który zaczepiał 12-latkę, trafił do aresztu, do czego w dużej mierze przyczynił się ojciec dziewczynki. Początkowo spekulowano, że napastnik wciągnął nastolatkę do samochodu. Te doniesienia zdementowała policja.