Łódź. Matka wbiła córce nóż myśliwski w plecy, bo nie chciała posprzątać pokoju

Do zdarzenia doszło na początku lutego. Około godziny 4 w nocy przez okno jednego z mieszkań na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi uciekła kobieta, która była ranna. Jak się okazało, uciekinierka to 19-letnia dziewczyna, która chwilę wcześniej pokłóciła się z matką. Kobieta miała mieć pretensje do córki o to, że ta nie utrzymuje porządku i nie chciała posprzątać swojego pokoju.

Doszło między nimi do awantury podczas której 47-latka przewróciła córkę, chwyciła nóż myśliwski i wbiła go jej w plecy. Dziewczyna chcąc się ratować, uciekła przez okno. Wezwani wraz z medykami policjanci z jednego z łódzkich komisariatów zatrzymali agresywną matkę.

Po przeprowadzeniu badań wyszło na jaw, że kobieta miała w organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. 47-letnia mieszkanka Łodzi usłyszała już zarzuty usiłowania zabójstwa córki. Za ten czyn może grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.

