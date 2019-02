Andrzej Duda zrobił zakupy w supermarkecie. Nagranie stało się hitem sieci

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać prezydenta Polski, który stoi przy kasie w supermarkecie i płaci za zakupiony towar. Filmik z udziałem Andrzeja Dudy został nagrany jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia w jednym z krakowskich sklepów. Jego autorem jest Ukrainiec, który mieszka w Polsce. „Mój rodzony brat, który mieszka w Polsce, przesłał mi takie wideo” – napisał mężczyzna z Ukrainy, który udostępnił nagranie na swoim profilu na Facebooku. Według części komentatorów za prezydentem stoją jego ochroniarze. Filmik stał się hitem sieci. Do tej pory obejrzało go ponad 1,7 miliona użytkowników, a od czasu udostępnienia ponad 50 tysięcy udostępniło nagranie na swoich profilach w mediach społecznościowych.



Pod postem wywiązała się dyskusja dotycząca tego, że prezydent kraju samodzielnie wybrał się do sklepu na zakupy. Autentyczność nagrania potwierdził prezydencki fotograf Jakub Szymczuk. „47 tysięcy udostępnień, ukraiński Facebook tuż przed świętami huczał, Polski Prezydent sam robi zakupy. W komentarzach pełen podziw, a pracujący w Polsce Ukrainiec (autor nagrania) zaskoczony” – napisał na Twitterze.

